Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de Otomobil Tıra Çarptı: 2 Ölü

Nevşehir'de Otomobil Tıra Çarptı: 2 Ölü

1 saat önce

Nevşehir-Kayseri karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Nevşehir'de Otomobil Tıra Çarptı: 2 Ölü, System.String[]
Nevşehir- Kayseri karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Nevşehir-Kayseri karayolu 18. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nevşehir istikametinden Kayseri istikametine gitmekte olan 46 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeritten gelen kargo tırına çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken otomobil içerisinde bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:29 Kaynak: İHA

Kayseri, Nevşehir, 3. Sayfa
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