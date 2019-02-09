Nevşehir'de Otomobil Tıra Çarptı: 2 Ölü
1 saat önce
Nevşehir-Kayseri karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
Nevşehir- Kayseri
karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Nevşehir-Kayseri karayolu 18. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nevşehir istikametinden Kayseri istikametine gitmekte olan 46 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeritten gelen kargo tırına çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken otomobil içerisinde bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:29 Kaynak: İHA
Kadife ile Kaplanan Lüks Otomobili Görenler Şaşkına Dönüyor
Cezaevinden, Kendisini Yakalayan Polislere Yardım Mektubu Yazdı
Mehmet Ali Erbil'e Doğum Gününde Ali Koç Sürprizi
Interpol ile Europol Tarafından Aranan Rus Terörist, Kayseri'de Yakalandı