Nevşehir'de otomobil traktöre çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Nevşehir'de otomobil traktöre çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

24.07.2022 22:18
Nevşehir'de otomobil traktöre çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde otomobilin traktöre çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde otomobilin traktöre çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

M.S. (79) yönetimindeki 50 NF 577 plakalı otomobil, Avanos yolunda sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 50 HA 304 plakalı kum yüklü traktöre arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü M.S. yaşamını yitirdi, yanındaki eşi G.S. (74) ise ağır yaralandı.

Yaralı G.S. Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. M.S'nin cenazesi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

YORUMLAR
500
Bakan Karaismailoğlu, Nevşehir'de ziyaretlerde bulundu Bakan Karaismailoğlu, Nevşehir'de ziyaretlerde bulundu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Nevşehir'de partililerle buluştu Açıklaması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Nevşehir'de partililerle buluştu Açıklaması
Kaynak: AA

Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nevşehir'de otomobil traktöre çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:54 Düğün salonunda verilen yemek, 100 kişiyi zehirledi! Kendilerini hastaneye zor attılar
20:28 Bakan Varank'tan, tahıl koridoru anlaşması hakkında açıklama yapmayan muhalefete tepki: Bu tarihi başarıyı bir tek onlar görmezden geliyor
20:23 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Milletin Sesi mitinginde konuştu: İki kırmızı çizgimiz var; Vatanımız ve bayrağımız
20:17 Oyuncu Burak Özçivit'in para karşılığı yemek yediği kadınların Playboy güzeli olduğu ortaya çıktı
19:56 Kütahya'da korkutan orman yangını! Yangın söndürme helikopteri ve uçağı bölgeye sevk edildi
17:53 Üsküdar'da bulunan gizli tünelden altın çalındığı iddiasıyla ilgili ilk açıklama geldi: Taşınabilir kültür varlığına rastlanmamıştır
17:49 7 Güzel Adam'ın son temsilcisi yazar Rasim Özdenören, Erdoğan'ın katıldığı törenle toprağa verildi
17:40 Putin yanlısı adam Ukrayna işgalini eleştiren eşini, Rus polisine teslim etti!
17:28 Binali Yıldırım, gençlerin isteğini geri çevirmeyerek türkü söyledi
17:23 Yanlış kablo kesen acemi hırsız 40 dairenin elektronik cihazının yanmasına neden oldu: Hasar 400 bin lira
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2022 22:18:20. #1.11#
SON DAKİKA: Nevşehir'de otomobil traktöre çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement