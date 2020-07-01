Nevşehir'de otomobil üst geçidin ayağına çarptı: 1 ölü - Son Dakika

Nevşehir'de otomobil üst geçidin ayağına çarptı: 1 ölü
Nevşehir'de üst geçidin ayağına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Nevşehir'de üst geçidin ayağına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Avanos istikametine giden Mustafa Doğan (52) idaresindeki 50 AAR 581 plakalı otomobil, Zübeyde Hanım Caddesi'nde üst geçit köprüsünün ayağına çarptı.
Sürücü Doğan, olay yerinde hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 15:45 Kaynak: AA
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