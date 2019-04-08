Nevşehir'de Otomobilde 10 Tabanca Ele Geçirildi
41 dakika önce
Nevşehir'de otomobilde yapılan aramada 10 tabanca ve kasatura ele geçirildi.
Nevşehir
'de otomobilde yapılan aramada 10 tabanca ve kasatura ele geçirildi. Avanos
ilçesine bağlı Paşalı
köyü girişinde trafik ve asayiş denetimi yapan jandarma ekipleri, durdurdukları otomobilde arama gerçekleştirdi.
Araçta ruhsatsız 10 tabanca, kasatura, mermi ve fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan Y.B. ve K.Ö, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:14 Kaynak: AA
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