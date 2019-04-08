Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de Otomobilde 10 Tabanca Ele Geçirildi

Nevşehir'de Otomobilde 10 Tabanca Ele Geçirildi

41 dakika önce

Nevşehir'de otomobilde yapılan aramada 10 tabanca ve kasatura ele geçirildi.

Nevşehir'de Otomobilde 10 Tabanca Ele Geçirildi, System.String[]
Nevşehir'de otomobilde yapılan aramada 10 tabanca ve kasatura ele geçirildi.

Avanos ilçesine bağlı Paşalı köyü girişinde trafik ve asayiş denetimi yapan jandarma ekipleri, durdurdukları otomobilde arama gerçekleştirdi.


Araçta ruhsatsız 10 tabanca, kasatura, mermi ve fişek ele geçirildi.


Gözaltına alınan Y.B. ve K.Ö, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:14 Kaynak: AA

Paşalı, Avanos, Nevşehir, Güncel
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