Nevşehir'de Otomobilde Uyuşturucuyla Yakalanan 2 Kişiye Gözaltı
1 saat önce
NEVŞEHİR'de, jandarmanın bir otomobilde yaptığı aramada 10 gram metamfetamin ile yakalanan 2 kişi, gözaltına alındı.
NEVŞEHİR'de, jandarmanın bir otomobilde yaptığı aramada 10 gram metamfetamin ile yakalanan 2 kişi, gözaltına alındı. Nevşehir
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Ürgüp-Sarıyazı yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde narkotik köpeğiyle yapılan aramada 10 gram metamfetamin, alüminyum folyo, hassas terazi, kurusıkı tabanca ve bıçak ele geçirildi. Araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.
- Nevşehir
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:09 Kaynak: DHA
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