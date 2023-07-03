Nevşehir'de yaşlı adamın hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Nevşehir'de yaşlı adamın hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasında

03.07.2023 16:26

Nevşehir'de eşi ile birlikte yol kenarında yürüyen yaşlı adam, yoldan çıkan otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. İbrahim D.'nin metrelerce savrulduğu kaza sonrasında eşi çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İbrahim D., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Soruşturma başlatıldı.

Nevşehir'de eşi ile birlikte yol kenarında yürüyen adam, yoldan çıkan otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı kameraya yansıdı.

METRELERCE SAVRULDU

Kaza, Avanos ilçesine bağlı Kalaba Kasabasında meydana geldi. Eşi ile yol kenarında yürüyen İbrahim D.'ye hızla gelen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile İbrahim D. metrelerce savruldu. Kazadan son anda kurtulan İbrahim D.'nin eşi de çaresizlik içinde çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

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TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan İbrahim D., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza anı da çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Biyo Art: Araba düz gitmiyor ki sahibi de düz yürüyemiyordur eminim Cevap Yaz 4 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Güncel Nevşehir'de yaşlı adamın hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasında - Son Dakika


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