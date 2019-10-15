Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de otopark kavgası kanlı bitti
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Nevşehir'de otopark kavgası kanlı bitti

8 dakika önce

NEVŞEHİR'de, iki komşu arasında otopark nedeniyle çıkan kavgada pompalı tüfekle yaralanan İsa C. (35) hastanede tedavi altına alındı.

Nevşehir'de otopark kavgası kanlı bitti, System.String[]

NEVŞEHİR'de, iki komşu arasında otopark nedeniyle çıkan kavgada pompalı tüfekle yaralanan İsa C. (35) hastanede tedavi altına alındı.

Esentepe Mahallesi'nde saat 23.30 sıralarında yaşanan olayda, iddiaya göre komşu olan Arif Ş. ile İsa C. arasında otopark yüzünden tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Arif Ş., komşusu İsa C.'yi pompalı tüfekle yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı İsa C.'yi ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi acil servisine kaldırdı. Polis, olay sonrası kaçan Arif Ş.'yi yakalamak için çalışma başlattı.


Nevşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 01:13 Kaynak: DHA
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