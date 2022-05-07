Nevşehir'de parçalanmış erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Nevşehir'de parçalanmış erkek cesedi bulundu

07.05.2022 17:33
Nevşehir'de parçalanmış erkek cesedi bulundu

NEVŞEHİR'de, boş arazide parçalanmış erkek cesedi bulunurken, polis soruşturma başlattı.

NEVŞEHİR'de, boş arazide parçalanmış erkek cesedi bulunurken, polis soruşturma başlattı. Yapılan ilk incelemede ceset parçalarının gömüldüğü belirlendi.

Göre beldesi yakınlarındaki boş arazide gezinti yapanlar, ceset parçası görünce polise bildirdi. İhbar sonrası olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede, parçalara ayrılmış olan cesedin diğer parçalarla birlikte aynı yere gömüldüğü belirlendi. Kimlik tespiti henüz yapılamazken, cansız beden, otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Soruşturma sürüyor.


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Nevşehir, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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