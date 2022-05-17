Nevşehir'de parçalanmış halde bulunan erkek cesediyle ilgili 3 tutuklama

NEVŞEHİR'de, 12 gün önce boş arazide bulunan parçalanmış erkek cesediyle ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Göre beldesi yakınlarındaki boş arazide 5 Mayıs'ta gezinti yapanlar, ceset parçası görünce polise bildirdi. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede, parçalanmış erkek cesedinin diğer parçalarla aynı yere gömüldüğü belirlendi. Otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi'nin morguna götürülen cesedin, bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen ve haber alınmayan Ü.O. olduğu belirlendi. Polis ekipleri, şüphe üzerine G.S., G.G. ve M.D.'yi gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.