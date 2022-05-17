Nevşehir'de parçalanmış halde bulunan erkek cesediyle ilgili 3 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

Nevşehir'de parçalanmış halde bulunan erkek cesediyle ilgili 3 tutuklama

17.05.2022 22:03
Nevşehir'de parçalanmış halde bulunan erkek cesediyle ilgili 3 tutuklama

NEVŞEHİR'de, 12 gün önce boş arazide bulunan parçalanmış erkek cesediyle ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

NEVŞEHİR'de, 12 gün önce boş arazide bulunan parçalanmış erkek cesediyle ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Göre beldesi yakınlarındaki boş arazide 5 Mayıs'ta gezinti yapanlar, ceset parçası görünce polise bildirdi. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede, parçalanmış erkek cesedinin diğer parçalarla aynı yere gömüldüğü belirlendi. Otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi'nin morguna götürülen cesedin, bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen ve haber alınmayan Ü.O. olduğu belirlendi. Polis ekipleri, şüphe üzerine G.S., G.G. ve M.D.'yi gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Nevşehir'de parçalanmış halde bulunan erkek cesediyle ilgili 3 tutuklama
Nevşehir'de parçalanmış halde bulunan erkek cesediyle ilgili 3 tutuklama
Nevşehir'de parçalanmış halde bulunan erkek cesediyle ilgili 3 tutuklama
Nevşehir'de parçalanmış halde bulunan erkek cesediyle ilgili 3 tutuklama
Nevşehir'de parçalanmış halde bulunan erkek cesediyle ilgili 3 tutuklama
YORUMLAR
500
Nevşehir'de bulunan parçalanmış erkek cesediyle ilgili 3 zanlı tutuklandı Nevşehir'de bulunan parçalanmış erkek cesediyle ilgili 3 zanlı tutuklandı Son dakika haberi | Esenyurt'ta gasp anı güvenlik kamerasında Son dakika haberi | Esenyurt'ta gasp anı güvenlik kamerasında
Kaynak: DHA

Nevşehir, Polis, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nevşehir'de parçalanmış halde bulunan erkek cesediyle ilgili 3 tutuklama - Son Dakika


Son Dakika
21:28 Eren Abluka-10 Ağrı Dağı operasyonu başladı! 1 terörist jandarma tarafından etkisiz hale getirildi
21:05 Meme kanseriyle mücadele eden NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, 39 yaşında yaşamını yitirdi
21:01 Ülkemizde 17 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi hayatını kaybetti, bin 608 yeni vaka tespit edildi
20:59 Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ABD'de konuştu! Türkiye'yi hedef alan sözleri üç dakika boyunca alkışlandı!
20:31 Eve gelen kuryenin uzattığı boş kağıdı imzaladı, 95 bin dolarlık senetle icraya verildi
20:29 Uçurumdan denize atlayan eski futbolcu Mourad Lamrabatte hayatını kaybetti!
20:28 Otobüsün geç gelmesine tepki gösteren vatandaşlar İETT aracının önünü kesti!
20:26 İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin onayı olmadan NATO'ya üye olabilir mi? İşte merak edilen sorunun cevabı
19:43 İsveç Başbakanı ve Finlandiya Cumhurbaşkanı basın toplantısı düzenledi: Erdoğan'dan görüşme talep ettik
17:03 Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan "rüşvet" operasyonu tepkisi: İktidarın yeni bir ayak oyununa, algı operasyonuna tanıklık ediyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 22:17:50. #1.13#
SON DAKİKA: Nevşehir'de parçalanmış halde bulunan erkek cesediyle ilgili 3 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement