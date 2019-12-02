Nevşehir'de park halindeki minibüs yandı
6 saat önce
Nevşehir'de park halindeki minibüs yanarak kullanılamaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:58 Kaynak: AA
Nevşehir'de park halindeki minibüs yanarak kullanılamaz hale geldi.
Sümer Mahallesi Necipfazılkısakürek Bulvarında, park halindeki 50 DH 190 plakalı minibüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçtaki yangını söndürdü.
Aracın kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlattı.
Minibüs şoförü 2 kız yolcuyu dövdü Kadına yönelik şiddeti canlandırdılar, linç edilmekten zor kurtuldular Esenyurt'ta 2 kadına saldıran minibüs sürücüsü serbest bırakıldı Esenyurt'ta kadınlara saldıran şoförün çalıştığı minibüse ceza kesildi