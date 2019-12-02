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Nevşehir'de park halindeki minibüs yandı

6 saat önce

Nevşehir'de park halindeki minibüs yanarak kullanılamaz hale geldi.

Nevşehir'de park halindeki minibüs yandı, System.String[]

Nevşehir'de park halindeki minibüs yanarak kullanılamaz hale geldi.


Sümer Mahallesi Necipfazılkısakürek Bulvarında, park halindeki 50 DH 190 plakalı minibüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.


Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçtaki yangını söndürdü.

Aracın kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlattı.

Sümer Mahallesi, Nevşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:58 Kaynak: AA
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