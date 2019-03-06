Nevşehir'de Park Halindeki Tur Otobüsü Yandı

Nevşehir'de park halindeyken yanan tur otobüsü kullanılamaz hale geldi.

Nevşehir'de park halindeyken yanan tur otobüsü kullanılamaz hale geldi.





Romanyalı turist kafilesini taşıyan tur otobüsü, Kavak beldesinde bir eğlence merkezi önünde durdu.



Turistler indikten sonra park halindeki otobüs, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Alevler kısa sürede aracın tamamına yayıldı.



Nevşehir ve Kavak belediyeleri itfaiye ekipleri, araçtaki yangını söndürdü.





Tur otobüsünün kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Geleceğin Ulaşım Aracı Sürücüsüz Otobüs Seferlerine Başladı

Benzine 15 Kuruş Zam Geliyor

Sokak Ortasındaki Demir Dubalı Kavga Kameralara Yansıdı

Platonik Aşkına, Hayvanları Bayıltmaya Yarayan İlaç Enjekte Etti