Nevşehir'de parklarda oynayan çocuklar için eğlence düzenlendi - Son Dakika

Ekiplerin dağıttığı çeşitli hediyeleri alan çocuklarıyla birlikte parklara gelen vatandaşlar düzenlenen etkinlikten dolayı Başkan Rasim Arı ve belediye yetkililerine teşekkür etti.

Nasreddin Hoca , Hacivat ve Karagöz, Yeniçeri kıyafetli maskotlar ile palyaçolardan oluşan ekip, çocuklarla birlikte oyun oynayıp şarkı söyledi.

Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan üstü açık otobüs, mahalle mahalle dolaşarak, evlerinden çıkan çocuklara moral verdi.

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