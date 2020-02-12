Nevşehir'de patates depolarda alıcı bekliyor

NEVŞEHİR Ziraat Odası Başkanı Mahmut Çalışkaner, iç pazarda talep oluşmadığı için depolarda bekleyen patatese alıcı çıkmadığını söyledi.

Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Mahmut Çalışkaner, Nevşehir çevresinde yaklaşık 300 bin dekarlık alanda üretimi yapılan patatesin bölgenin en önemli tarımsal ürünü olduğunu belirtti. Çalışkaner, üreticilerin hala depolarda bekleyen 900 bin tona yakın patatese sahip olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Patates depolarda alıcı bekliyor. İç pazarda patatese karşı talep oluşmadığı için patates fiyatları 70-80 kuruş arasında işlem görüyor. Gübre, mazot, zirai ilaç, tohum, işçilik, elektrik gibi temel giderlerle çiftçilerimize 1 kilogram patates yaklaşık 1 liraya mal oluyor. Kilogram bazında bile yaklaşık 20 kuruş zarara uğrayan çiftçilerimize hükümetimiz tarafından el uzatılmasını talep ediyoruz. Hali hazırda bulunan 900 bin ton patatesin alıcısının çıkmaması durumunda yaklaşık 2 ay sonra çürümeye başlar. Bu nedenle acilen çözüm bulunmasından yanayız."

Nevşehir merkezde 25 yıldan bu yana patates üreticiliği yapan Erkan Şen ise, patateste hak ettikleri karşılığı alamadıklarını belirtti. 20 yıllık patates üreticisi Durmuş Bayraktar da, patateste artan maliyet karşısında satış fiyatının daha alt seviyelerde olduğunu kaydederek, bunun da çiftçilerdeki maddi sıkıntıyı artırdığına dikkat çekti.