Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de patates hasadı başladı
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Nevşehir'de patates hasadı başladı

10 dakika önce

Türkiye'nin en önemli patates üretim merkezlerinden Nevşehir'de patates hasadı başladı.

Nevşehir'de patates hasadı başladı, System.String[]
Türkiye'nin en önemli patates üretim merkezlerinden Nevşehir'de patates hasadı başladı.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Başdere köyü yavaş mevkinde yazlık patates sökümü başladı. Ürgüp Ziraat Odası Başkanı Mustafa Korkmaz, ilçede yazlık patates hasadının başladığını ifade ederken son yıllarda Nevşehir'de patates üretiminin çiftçilerin borçları nedeniyle azaldığını söyledi.

Başdere Köy Muhtarı Bünyamin Uluçay ise "Köyümüzün yavaş mevkiinde yazlık patateslerimizin sökümündeyiz, bu patateslerimiz Türkiye'nin her tarafına ve ihracata gidiyor" derken patates üreticisi Fatih Eren'de açıklamasında, "Sabah 6 gibi sökmeye başlıyoruz hava kararıncaya kadar 10, 15 ton patates hazırlıyoruz. İşçi arkadaşlar sabahın erken saatlerinde tarlaya gelerek dolumunu yapıyorlar" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR
Nevşehir, Başdere, Türkiye, Ürgüp, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 10:10 Kaynak: İHA
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