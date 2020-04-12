Nevşehir'de pazar yeri girişlerinde maske dağıtımı yapıldı - Son Dakika

Nevşehir Belediyesi tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında pazaryeri girişinde esnaf ve vatandaşlara maske dağıtıldı.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, kentteki, kapalı pazar yerinin koronavirüs önlemleri kapsamında geçici süreyle kapatılmasının ardından, İbrahimpaşa Mahallesi'nde her hafta pazar ve pazartesi günleri kurulan açık alandaki pazar yerinde, önlem ve kontrollerin sıklaştırıldığı bildirildi.

Pazar yerine girişler belirlenen alanlardan kontrollü yapılırken, diğer giriş ve çıkışların demir bariyerlerle kapatıldığı belirtilen açıklamada, pazara maskesiz gelen vatandaşlara belediye ekipleri tarafından maske dağıtılırken, 65 yaş ve üstü ile 20 yaş ve altındaki vatandaşların girişlerine polis ve zabıta görevlilerince izin verilmediği aktarıldı.



Zabıta Müdürlüğü ekipleri ayrıca, esnafı ve vatandaşları maske kullanımı, sosyal mesafe ve el ile ürün seçilmemesine yönelik yasaklar konusunda bilgilendirdi.