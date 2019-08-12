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Nevşehir'de pikap otomobile çarptı: 4'ü çocuk 8 yaralı

58 dakika önce

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde pikabın otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Nevşehir'de pikap otomobile çarptı: 4'ü çocuk 8 yaralı, System.String[]
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde pikabın otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza, Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 06 BT 5644 plakalı pikap, 19 AAK 389 otomobile çarptı. Kazada, çarpmanın etkisiyle 19 AAK 389 plakalı otomobil takla atarken, her 2 araçta da bulunan 8 kişi yaralandı. Kazanın ardından ihbar üzerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından kentte bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya karışan araçlarda çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 04:00 Kaynak: İHA
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