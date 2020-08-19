Nevşehir'de piknik, düğünler ile 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik kısıtlama - Son Dakika

Nevşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bazı kısıtlamalar getirildi.

Pandemi İl Koordinasyon Kurulu'nun aldığı karara göre, sokak düğünleri yemeksiz ve okul bahçelerinde yapılacağı kaydedildi.

Vatandaşların rekreasyon alanlarında piknik yapmaları ve toplu olarak bir arada bulunmaları yasaklandığının duyurulduğu açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul kararına ek olarak, vatandaşlarımızın rekreasyon alanlarında piknik yapmaları ve toplu olarak bir arada bulunmaları yasaklanmıştır. Kamu kurum ve kuruluşlarına (sağlık tesisleri hariç) girişte HES kodu kontrolünün yapılmasının kurumların kendi bünyesinden görevlendirdiği görevlilerce yapılması. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın birinci derece yakınları haricindeki taziye ve düğün gibi toplu etkinliklere katılması ve pazar yerlerine giriş çıkışları yasaklandı."

Açıklamada, kısıtlamaların kolluk kuvvetleri, mahalle muhtarları ve okul idarecileri tarafından denetleneceği kaydedildi.