Son Dakika › Güncel › Nevşehir'de pil yutan çocuk tedavi altına alındı - Son Dakika
Nevşehir'de pil yutan çocuk tedavi altına alındı
6 saat önce
Nevşehir'de, oyun oynadığı sırada pil yutan çocuk tedavi altına alındı.
Nevşehir'de, oyun oynadığı sırada pil yutan çocuk tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Ebrar Gültekin (2) oyun oynadığı sırada evde bulunan baskülün pilini çıkardı. Ağzına aldığı pili yutan çocuğun ailesi durumu fark ederek Nevşehir Devlet Hastanesine başvurdu.
Buradaki ilk müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Gültekin ardından da Kayseri Şehir Hastanesine nakledildi.
Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 04:00 Kaynak: AA
Son Dakika KKTC'de 7 yaşındaki bir çocukta koronavirüs tespit edildi Hakkari'de kavga eden 11 kişiye sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL ceza kesildi Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 518 arttı Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük koronavirüs test sayısında 20 bini aştık