İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ( JASAT ), Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Avanos Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanması için çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada, hakkında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (PKK/KCK/YPG/YDG-H)' suçundan '7 yıl 6 ay' kesinleşmiş cezası bulunan M.O. yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Nevşehir, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Terör suçundan aranan şahıs tutuklandı - Son Dakika

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