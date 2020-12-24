Suriyeli terörist Nevşehir'de yakalandı - Son Dakika

Suriyeli terörist Nevşehir'de yakalandı
24.12.2020 16:27
NEVŞEHİR'de polisin düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK/PYD/YPG içerisinde silah ve bomba yapımı eğitimi aldığı belirlenen Suriye uyruklu, M.E.D.M. yakalanarak gözaltına alındı.
NEVŞEHİR'de polisin düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK/PYD/ YPG içerisinde silah ve bomba yapımı eğitimi aldığı belirlenen Suriye uyruklu, M.E.D.M. yakalanarak gözaltına alındı.
Nevşehir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'de terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye ait kamplarda silah ve bomba eğitimi alan Suriye uyruklu M.E.D.M'nin, 8 ay önce kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yaptığını ve Nevşehir'de yaşadığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen polis, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda M.E.D.M. yakalanarak gözaltına alındı. M.E.D.M. emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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