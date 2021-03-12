Nevşehir'de polis eşlerine "narkorehber" eğitimi - Son Dakika

Polis Eşleri Derneği Nevşehir Şube Başkanlığınca düzenlenen "En iyi narkotik polisi: Anne" projesi kapsamında, dernek üyesi kadınlara narkorehber eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu suçları ile mücadele, gençlerin madde bağımlılığından korunması ve uyuşturucu madde ticaretinin önüne geçmek adına polis eşlerine eğitim verildi.

Nevşehir Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) görevlileri uyuşturucuyla mücadelede işbirliği konularını anlattı.

Programa, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Polis Eşleri Derneği Nevşehir Şube Başkanı Seçgin Artunay ile dernek üyeleri katıldı.