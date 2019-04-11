Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de "Polis Haftası" Etkinlikleri

Nevşehir'de "Polis Haftası" Etkinlikleri

1 saat önce

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü tarafından, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ile gaziler onuruna yemek verildi.

Nevşehir'de
Nevşehir Emniyet Müdürlüğü tarafından, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ile gaziler onuruna yemek verildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Topuzlu Han Sosyal Tesislerindeki programda İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, tüm polislerin haftasını kutladı.


Polis memurlarına görevlerinde başarı dileyen Artunay, "Şehitlerimizin aziz hatıralarını her zaman benliğimizde yaşatıyoruz. Gazilerimizi hiç bir zaman unutmuyoruz. Onları rahmet ve şükranla anıyorum. Aileleri de her zaman başımızın tacıdır." dedi.


AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe de polis teşkilatının Türkiye'nin huzur ve güveninin teminatı olduğunu belirterek, "Türkiye'nin iç güvenliğinin, toprak bütünlüğünün ve insanların mal ve can güvenliğinin tesisinde polisimiz çok büyük rol oynuyor. Polis teşkilatımız bir gün değil aslında her gün kutlanmayı hak ediyor. Bu nedenle tüm polislerimize şükran ve minnetlerimi sunuyorum." diye konuştu.


AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz de güvenlik güçlerinin özverili ve fedakarca çalışmalarından dolayı minnet duyduğunu kaydetti.


Programa Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Albay Yüksel Yiğit, kurum amirleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Gülşehir

Hafta dolayısıyla Gülşehir'de düzenlenen törende ise Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtına İlçe Emniyet Müdürü Adem Çetin tarafından çelenk sunuldu.


Çetin, burada yaptığı konuşmada, emniyet teşkilatının toplumda huzur ve güveni sağlama, vatandaşın can ve mal güvenliğini koruma gibi hayati görevler üstlendiğini belirterek, Türk polisinin bu görevi yerine getirirken dayanışma ve adalet anlayışı içerisinde, insan haklarına saygılı hareket ettiğini dile getirdi.


Program, İlçe Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen resepsiyonla devam etti.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:04 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Polis, Nevşehir, Güncel
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