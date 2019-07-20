Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de polis uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor
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Nevşehir'de polis uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor

25 dakika önce

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Nevşehir ve ilçelerinde uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.

Nevşehir'de polis uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor, System.String[]
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Nevşehir ve ilçelerinde uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezi, Avanos ve Ürgüp ilçelerinde yapılan çalışmalar sonrasında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlarında meydana gelen 6 olayda, 9 şüpheliye, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarından meydana gelen 3 olayda 7 şüpheliye olmak üzere toplam 16 şüpheliye işlem yapıldı.

Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarından adli makamlara sevk edilen 7 şüphelinden 4'ü tutuklanarak Nevşehir E tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol şartı kararı verildi. Diğer 9 şüpheliye ise adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Polis ekipleri tarafından yapılan operasyon sonrasında ise 51,72 gram esrar, 5,06 gram metamfetamin ve 311,97 gram eroin ele geçirildi. - NEVŞEHİR
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 03:28 Kaynak: İHA
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