Nevşehir'de radar uygulamasında 46 bin 976 lira cezai işlem uygulandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde yapılan radar uygulamasında araçlara ve sürücülere toplamda 46 bin 976 lira para cezası uygulandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 03:30 Kaynak: İHA
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde yapılan radar uygulamasında araçlara ve sürücülere toplamda 46 bin 976 lira para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde yapılan radar uygulamaları sonrasında 121 araç denetlendi. Yapılan denetleme sonrasında 33 araç sürücüsüne, 88'i plakaya olmak üzere 121 araca 46 bin 976 lira para cezası yazıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR
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