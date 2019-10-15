Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de radar uygulamasında 46 bin 976 lira cezai işlem uygulandı
Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de radar uygulamasında 46 bin 976 lira cezai işlem uygulandı

Nevşehir'de radar uygulamasında 46 bin 976 lira cezai işlem uygulandı

1 saat önce

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde yapılan radar uygulamasında araçlara ve sürücülere toplamda 46 bin 976 lira para cezası uygulandı.

Nevşehir'de radar uygulamasında 46 bin 976 lira cezai işlem uygulandı, System.String[]

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde yapılan radar uygulamasında araçlara ve sürücülere toplamda 46 bin 976 lira para cezası uygulandı.


İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde yapılan radar uygulamaları sonrasında 121 araç denetlendi. Yapılan denetleme sonrasında 33 araç sürücüsüne, 88'i plakaya olmak üzere 121 araca 46 bin 976 lira para cezası yazıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 03:30 Kaynak: İHA
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