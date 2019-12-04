Nevşehir'de radar uygulamasında 48 araca ceza yazıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan radar kontrollerinde hız limitini aşan 48 araca ceza yazıldı.



Edinilen bilgilere göre, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 farklı noktada yapılan radar uygulamasında 58 araç kontrol edildi. Yapılan kontroller sonrasında 2 sürücüye yüzden 10'dan yüzde 30'a kadar aşmak, 4 sürücüye yüzde 30'dan yüzde 50'ye kadar aşmak olmak üzere 48 araca cezai işlem uygulandı. - NEVŞEHİR