NEVŞEHİR'DE RAMAZAN DAVULCULARI BAHŞİŞLERİN BİR KISIMINI MAHALLEDEKİ OKULLARA BAĞIŞLAYACAK - Son Dakika
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NEVŞEHİR'DE RAMAZAN DAVULCULARI BAHŞİŞLERİN BİR KISIMINI MAHALLEDEKİ OKULLARA BAĞIŞLAYACAK

02.04.2022 12:35

NEVŞEHİR'in Güzelyurt Mahallesi'nde görev yapacak 7 Ramazan davulcusu, bahşişlerden elde edeceği gelirin 750'şer TL'lik bölümünü, eğitim için mahallede bulunan 5 okula bağışlayacak.

NEVŞEHİR'in Güzelyurt Mahallesi'nde görev yapacak 7 Ramazan davulcusu, bahşişlerden elde edeceği gelirin 750'şer TL'lik bölümünü, eğitim için mahallede bulunan 5 okula bağışlayacak.

Güzelyurt Mahallesinde Ramazan ayının gelmesiyle 7 davulcu, sahura kalkacak vatandaşları uyandırmak için işbaşı yaptı. Davulcular sokak sokak gezerek, vatandaşları sahura uyandırdı. Ramazan davulcuları bu yıl eğitime destek sağlamak amacıyla bahşişlerden elde edeceği gelirlerin 750 TL'lik bölümünü mahallede bulunan 5 okula bağışlayacak. Güzelyurt Mahalle muhtarı Halit Yüncü, "Pandemi önlemleri nedeniyle 2 yıldan beri uygulamaya geçiremediğimiz Ramazan ayının vazgeçilmezi olan Ramazan davulu ile halkımızı yine davullar ile sahura kaldıracağız. Profesyonel olan sertifikalı 7 davulcu arkadaşımızla mahalle muhtarlığı olarak anlaştık. Davulcularımız geleneksel uygulamayla yine halkımızı manilerle sahura kaldıracaklar. Davulcu arkadaşlarımız Ramazan ayının 15'inde vatandaşlardan toplayacakları bahşişlerden topladığı 750'şer TL'yi mahallemizde bulunan 5 okulumuza eğitim amaçlı bağışlayacaklar" diye konuştu.

5 yıldan beri davul çaldığını söyleyen 41 yaşındaki Murat Yalçın ise, "Halkımızı davul çalarak sahura kaldıracağız. Tüm arkadaşlarımızla birlikte elde edeceğimiz bahşişlerle 750'şer TL'yi okullarımıza bağışlayacağız" dedi.

58 yaşındaki davulcu Bayram Keskin de, "4 yıldan beri davul çalıyorum. Bu Ramazan ayında eğitime de destek yapacağız. Vatandaşlarımıza hayırlı Ramazanlar diliyorum" ifadelerine yer verdi. (DHA)

NEVŞEHİR'DE RAMAZAN DAVULCULARI BAHŞİŞLERİN BİR KISIMINI MAHALLEDEKİ OKULLARA BAĞIŞLAYACAK
NEVŞEHİR'DE RAMAZAN DAVULCULARI BAHŞİŞLERİN BİR KISIMINI MAHALLEDEKİ OKULLARA BAĞIŞLAYACAK
NEVŞEHİR'DE RAMAZAN DAVULCULARI BAHŞİŞLERİN BİR KISIMINI MAHALLEDEKİ OKULLARA BAĞIŞLAYACAK

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Ramazan davulcusu, Türk Lirası, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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