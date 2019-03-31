Nevşehir'de Rasim Arı Kazandı
1 saat önce
Nevşehir'de kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını AK Parti adayı Rasim Arı kazandı.
Nevşehir
'de kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını AK Parti
adayı Rasim Arı
kazandı.
Nevşehir'de oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sandıkların yüzde 65'i açıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti Belediye Başkan adayı Rasim Arı oyların yüzde 52'sini aldı. AK Parti İl Başkanlığında İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, milletvekilleri Mustafa Açıkgöz
, Yücel Menekşe
ve partililerle birlikte sonuçları takip eden Rasim Arı, yaptığı açıklamada Nevşehir halkına teşekkür etti. Arı, "Bugün yapılan seçimlerin ardından Nevşehir'de hemşehrilerimiz bizlere yoğun bir şekilde destek verdi. Ben bizlere destek veren tüm vatandaşlarımızı mahcup etmeyeceğimin sözünü veriyorum. Ayrıca hakkımda dedikodu üretenleri de yapacağım başarılı çalışmalar ile mahcup edeceğimi herkes görecek" dedi. - NEVŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:02 Kaynak: İHA
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