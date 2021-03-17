Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Nevşehir- Aksaray kara yolunda seyir halinde olan İlhan Binici idaresindeki 42 FM 552 plakalı tır, Acıgöl ilçesi girişinde refüje çarparak devrildi.
Çevredeki sürücülerin yardımıyla araçtan çıkarılan Binici, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yol bir süre trafiğe kapalı kalırken, devrilen tır ve kasasından yola dökülen metal borular ekiplerce kaldırıldı.
Bacağı kırılan araç sürücüsü Binici'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Nevşehir'de refüje çarpan tır devrildi: 1 yaralı - Son Dakika