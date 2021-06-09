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Nevşehir'de resmi belgede sahtecilik suçundan 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Nevşehir'de resmi belgede sahtecilik suçundan 1 kişi tutuklandı

09.06.2021 12:45
Nevşehir'de resmi belgede sahtecilik suçundan 1 kişi tutuklandı, System.String[]

Nevşehir'de resmi belgede sahtecilik yapmak suçundan ve hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Nevşehir'de resmi belgede sahtecilik yapmak suçundan ve hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Nevşehir İlamat ve İnfaz Bürosunca kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği suçundan aranan hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan A.B. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen A.B. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Asayiş Şube Müdürlüğü, Nevşehir, İnfaz, Kamu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de resmi belgede sahtecilik suçundan 1 kişi tutuklandı - Son Dakika


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