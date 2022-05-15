Nevşehir'de sağanak etkili oldu - Son Dakika
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Nevşehir'de sağanak etkili oldu

15.05.2022 22:21
Nevşehir'de sağanak etkili oldu

NEVŞEHİR'de akşam saatlerinde başlayan sağanak kent genelinde etkili olurken, bazı bölgelerde mahsur kalan sürücüler iş makineleri ile kurtarıldı.

NEVŞEHİR'de akşam saatlerinde başlayan sağanak  kent genelinde etkili olurken, bazı bölgelerde mahsur kalan sürücüler iş makineleri ile kurtarıldı.

Akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur kent genelinde etkisini artırdı. Yağmur nedeniyle yollar suyla kaplandı. Yağmur bazı  bölgelerde sele neden olurken, araçlarında mahsur kalan vatandaşlar iş makineleriyle kurtarıldı. Nar kasabasında da Öz mevkinde sele yakalanan vatandaşlar araçlarında mahsur kaldı. Vatandaşların imdadına iş makinesi yetişti. Belediye ekipleri su birikintilerinin tahliyesi için çalışma başlattı.


Nevşehir'de sağanak etkili oldu
Nevşehir'de sağanak etkili oldu
Nevşehir'de sağanak etkili oldu
Nevşehir'de sağanak etkili oldu
Nevşehir'de sağanak etkili oldu
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su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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