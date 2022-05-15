Nevşehir'de sağanak nedeniyle dere yatağında kalan 2 otomobil iş makinesiyle kurtarıldı - Son Dakika
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Nevşehir'de sağanak nedeniyle dere yatağında kalan 2 otomobil iş makinesiyle kurtarıldı

15.05.2022 21:14
Nevşehir'de sağanak nedeniyle dere yatağında kalan 2 otomobil iş makinesiyle kurtarıldı

Nevşehir'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkilerken, dere yatağına park edilen iki otomobil yağmur sularının yükselmesinin ardından iş makinesi ile kurtarıldı.

Nevşehir'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkilerken, dere yatağına park edilen iki otomobil yağmur sularının yükselmesinin ardından iş makinesi ile kurtarıldı.

Nar beldesinde hafta sonunu bağ evinde geçirmek isteyen vatandaşlar, sağanak yağışa arazide yakalandı.

Öz mevkisinde dere yatağına park edilen iki otomobil, yağışın ardından su debisinin yükselmesi nedeniyle bulunduğu yerden çıkarılamadı.

Nar Belediyesinden yardım isteyen vatandaşların araçları, iş makinesinin desteği ile dere yatağından çıkarıldı.

Nevşehir'de sağanak nedeniyle dere yatağında kalan 2 otomobil iş makinesiyle kurtarıldı
Nevşehir'de sağanak nedeniyle dere yatağında kalan 2 otomobil iş makinesiyle kurtarıldı

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Nevşehir, Otomobil, Nar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nevşehir'de sağanak nedeniyle dere yatağında kalan 2 otomobil iş makinesiyle kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nevşehir'de sağanak nedeniyle dere yatağında kalan 2 otomobil iş makinesiyle kurtarıldı - Son Dakika
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