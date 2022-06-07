Sağanak sonucu oluşan sel ulaşımı aksattı - Son Dakika
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Sağanak sonucu oluşan sel ulaşımı aksattı

07.06.2022 00:56

Nevşehir'de sağanak nedeniyle oluşan sel trafikte aksamalara neden oldu.

Nevşehir'de sağanak nedeniyle oluşan sel trafikte aksamalara neden oldu.

Kentte akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak dolayısıyla sel oluştu. Nevşehir- Aksaray ile Nevşehir- Niğde kara yolları, su birikintileri nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı.

Karayolları 67. Şube Şefliği ve İl Özel İdaresi ekipleri de yollarda su tahliyesi için çalışma yaptı.

Trafik ekipleri, sular çekilinceye kadar araç geçişine izin vermedi.

Sürücüler, yaklaşık bir saat boyunca çalışmaları izledi.

Ekiplerin, iş makinesi yardımıyla yürüttüğü çalışmaların tamamlanmasının ardından yollar ulaşıma açıldı.

Sel sularından etkilenerek arızalanan araçlar da çekiciyle bölgeden kaldırıldı.

Sağanak sonucu oluşan sel ulaşımı aksattı
Sağanak sonucu oluşan sel ulaşımı aksattı
Sağanak sonucu oluşan sel ulaşımı aksattı
Sağanak sonucu oluşan sel ulaşımı aksattı
Sağanak sonucu oluşan sel ulaşımı aksattı
Sağanak sonucu oluşan sel ulaşımı aksattı
Sağanak sonucu oluşan sel ulaşımı aksattı
Sağanak sonucu oluşan sel ulaşımı aksattı
Sağanak sonucu oluşan sel ulaşımı aksattı

YORUMLAR
500
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağanak sonucu oluşan sel ulaşımı aksattı - Son Dakika

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