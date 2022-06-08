Nevşehir'de sağanak trafikte aksamalara neden oldu

Nevşehir'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak çevre illerle bağlantı sağlanan bazı kara yollarında ulaşımın aksamasına yol açtı.

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesini Niğde'ye, Ürgüp ilçesini Kayseri'ye bağlayan kara yollarında su birikintisi ve sel sularının sürüklediği çamur, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri yollarda su tahliye ve temizlik çalışması yaptı.

Çalışma boyunca sürücüler, farklı güzergahlara yönlendirildi.