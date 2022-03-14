Nevşehir'de sağlık çalışanını tehdit eden kişi, karanfil dağıtarak cezadan kurtuldu - Son Dakika

Nevşehir'de sağlık çalışanını tehdit ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma açılan kişi, cezada alternatif çözümlerden biri olan "uzlaştırma" kapsamında sağlık çalışanlarına karanfil dağıtarak yargılanmaktan kurtuldu.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, sağlık personelini tehdit eden T.B. hakkında yürütülen soruşturma dosyası, uzlaştırma kapsamında kalması nedeniyle Uzlaştırma Bürosu'na sevk edildi.

Burada yapılan müzakerede müşteki R.U, T.B'nin sağlık çalışanlarına çiçek dağıtmasını istedi.

Talebi kabul eden T.B, olay sırasında orada bulunan sağlık personeline karanfil dağıtarak cezadan kurtuldu.