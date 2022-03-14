Nevşehir'de sağlık çalışanını tehdit eden kişi, karanfil dağıtarak cezadan kurtuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Nevşehir'de sağlık çalışanını tehdit eden kişi, karanfil dağıtarak cezadan kurtuldu

14.03.2022 14:25
Nevşehir'de sağlık çalışanını tehdit eden kişi, karanfil dağıtarak cezadan kurtuldu

Nevşehir'de sağlık çalışanını tehdit ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma açılan kişi, cezada alternatif çözümlerden biri olan "uzlaştırma" kapsamında sağlık çalışanlarına karanfil dağıtarak yargılanmaktan kurtuldu.

Nevşehir'de sağlık çalışanını tehdit ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma açılan kişi, cezada alternatif çözümlerden biri olan "uzlaştırma" kapsamında sağlık çalışanlarına karanfil dağıtarak yargılanmaktan kurtuldu.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, sağlık personelini tehdit eden T.B. hakkında yürütülen soruşturma dosyası, uzlaştırma kapsamında kalması nedeniyle Uzlaştırma Bürosu'na sevk edildi.

Burada yapılan müzakerede müşteki R.U, T.B'nin sağlık çalışanlarına çiçek dağıtmasını istedi.

Talebi kabul eden T.B, olay sırasında orada bulunan sağlık personeline karanfil dağıtarak cezadan kurtuldu.

YORUMLAR
500
Zara ilçesinde Yeşil Zara Gönüllüleri Derneği kuruldu Zara ilçesinde Yeşil Zara Gönüllüleri Derneği kuruldu Thodex'in avukatı, bazı mağdurların zararlarının giderildiğini açıkladı Thodex'in avukatı, bazı mağdurların zararlarının giderildiğini açıkladı

Cumhuriyet, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nevşehir'de sağlık çalışanını tehdit eden kişi, karanfil dağıtarak cezadan kurtuldu - Son Dakika


Son Dakika
14:40 Son Dakika: Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı'nda müjdeyi verdi! Sağlık çalışanları için 5 düzenleme geliyor
14:39 Survivor'da sakatlanan Sema'ya yardım için gelmişti! Kadının üzerine düşen Bora'ya tepki yağıyor
14:32 Savaşta işler kızışıyor! Rusların Kadirov'una karşı Ukraynalıların Osmayev'i... İkisi de Çeçen...
14:29 Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy: Bana iftira attılar, ayrıca 13 yaşındaymış gibi durmuyordu
14:22 Kanlıca'daki yalısından yaptığı paylaşım tepki topladı! Yeşilçam'ın efsane ismi Gülşen Bubikoğlu'ndan kar sitemi!
14:17 Kocasından 3 kat daha fazla kazanıyor! Yaklaşık 11 milyon TL kazanan kadın, kocasının maaşını açıklayınca tartışma çıktı
14:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Miçotakis'in koronavirüs testi pozitif çıktı!
13:56 Rusya-Ukrayna görüşmelerinde 4. tur! Bu kez çevrim içi: Hedef Putin-Zelenski buluşmasını planlamak
13:39 Balıkesir'de feci ölüm! Ağaç budarken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
13:37 Rusya, Donbas'ın kontrolünü ele geçirdi! Savaşın seyri şimdi değişecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 14:45:08. #1.11#
SON DAKİKA: Nevşehir'de sağlık çalışanını tehdit eden kişi, karanfil dağıtarak cezadan kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement