Nevşehir'de sağlık çalışanlarına toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak - Son Dakika

Nevşehir Belediyesi, sağlık çalışanları kentteki toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabileceğini belirtti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında fedakarca görev yapan sağlık personellerinin, yarından itibaren kentteki toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak faydalanabilecekleri bildirildi.

Toplu taşıma araçlarında görevliye, Sağlık Bakanlığı personel kimlik kartının ibrazının yeterli olacağını kaydedildiği açıklamada Başkan Arı'nın da görüşlerine yer verildi.

Mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapan sağlık çalışanlarına belediye olarak her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını kaydeden Arı, şunları söyledi:

"Bizler evde güvende kalalım, sağlıklı kalalım diye kutsal görevlerini hakkıyla yerine getiren, canla başla toplum sağlığı için gecesini gündüzüne katarak çalışan tüm sağlık çalışanlarımızı gönülden kutluyorum. Bu süreçteki fedakarlıklarından onlara ne kadar teşekkür etsek az. Bizler sağlık çalışanlarımıza küçük de olsa bir katkı sunabilmek için böyle bir karar aldık. Bu kararı alırken desteğini ortaya koyan, bu zorlu süreçte elini taşın altına koyan özel halk otobüsü şoförlerimize ve kooperatif yöneticilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum."