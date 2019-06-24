Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de sağlık ocağının temeli atıldı
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Nevşehir'de sağlık ocağının temeli atıldı

45 dakika önce

Nevşehirli hayırsever iş insanı Nafiz Dirikoç tarafından yaptırılan sağlık ocağının temeli düzenlenen törenle atıldı.

Nevşehir'de sağlık ocağının temeli atıldı, System.String[]
Nevşehirli hayırsever iş insanı Nafiz Dirikoç tarafından yaptırılan sağlık ocağının temeli düzenlenen törenle atıldı.
Belediye Başkanı Rasim Arı, 15 Temmuz Mahallesi'nde Nafiz Dirikoç ve eşi Cemile Dirikoç adını taşıyacak sağlık ocağı için gerçekleştirilen temel atma töreninde, bugüne kadar kentin farklı noktalarına kazandırdığı projelerle ilgili Dirikoç'a teşekkür etti.
Arı, hayırseverlerin genç iş insanlarına ışık tuttuğunu dile getirerek, "Şüphesiz insan için hayatta en önemli görev, başkaları için ne yaptıklarımız, insanlara ne kadar faydalı olduğumuzdur. Çünkü bir insan için en büyük sermaye geride bıraktıklarıdır. Buna en güzel örneklerden biri de hiç şüphesiz Dirikoç ailesi. Şehrimizde üniversitemizin kurulmasında da ciddi katkıları bulunan değerli Dirikoç ailesinin şehrimizin dört bir yanında yaptırdığı okul, cami ve sağlık ocakları gelecek nesiller tarafından da onların hayırla yad edilmesine vesile olacak." dedi.
Konuşmanın ardından inşaatın temeli katılımcıların butona basmasıyla atıldı.

Törene, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç, İl Sağlık Müdürü Rahim Ünlübay, Dirikoç ailesi ve vatandaşlar katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:13 Kaynak: AA
15 temmuz, rasim arı, nevşehir, , Güncel
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