Afyonkarahisar'da Sağlık-Sen üyeleri "6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri" öncesi taleplerini açıkladı - Son Dakika

Sağlık -Sen Afyonkarahisar Şube Başkanı Abdülkadir Hız, 6. dönem toplu sözleşmesiyle ilgili basın açıklamasında bulundu.

Hız, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi önünde yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının sorunlarına dikkat çekmek ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sundukları 6. dönem toplu sözleşme taleplerini kamuoyuyla paylaşmak için bir araya geldiklerini söyledi.

3 milyon kamu çalışanı ile 2 milyon kamu emeklisinin gözü ve kulağının masada olacağını dile getiren Hız, "Bedel ödeyenlerin, can kurtarmak için can verenlerin, gecesini gündüzüne katanların, yıllardan beri mali, özlük ve sosyal hakları noktasında hep görmezden gelinen sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının gözü, kulağı çok daha yüksek bir şekilde bu masada olacak. Sağlık-Sen olarak, onlardan almış olduğumuz güçle, yetkili sendika olarak masadaki yerimizi alarak, sorunların çözümü, haklı taleplerin kabul görmesi için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sundukları teklifleri aktaran Hız, sağlık çalışanların ek ödemeleri, özel hizmet tazminatları ve nöbet ücretlerinin yüzde 40-50 oranlarında artırılması gerektiğine dikkat çekerek, "Sözleşmeli personeller ile vekil ebe, hemşireler ve kamu görevlisi olmayan aile sağlığı çalışanları 3+1 statüsüne geçirilmeli. 3 yılını dolduranlar da kadroya alınmalı." talebinde bulundu.

Basın açıklamasına, Afyonkarahisar'daki Memur-Sen'e bağlı sağlık çalışanları da destek verdi.