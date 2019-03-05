Nevşehir'de Sahte Altın Operasyonunda 1 Kişi Gözaltına Alındı
1 saat önce
İstanbul merkezli 11 ilde başlatılan sahte ve ayarı düşürülmüş altın sürdükleri iddia edilen 1 kişi Nevşehir'de gözaltına alındı.
İstanbul
merkezli 11 ilde başlatılan sahte ve ayarı düşürülmüş altın sürdükleri iddia edilen 1 kişi Nevşehir
'de gözaltına alındı.
İstanbul merkezli 11 ilde başlatılan sahte ve ayarı düşürülmüş altın sürdükleri iddia edilen 1 kişi Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis
ekipleri tarafından gözaltına alınan E.Ş.'nin İstanbul'a gönderileceği öğrenildi. - NEVŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:17 Kaynak: İHA
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