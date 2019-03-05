Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de Sahte Altın Operasyonunda 1 Kişi Gözaltına Alındı

Nevşehir'de Sahte Altın Operasyonunda 1 Kişi Gözaltına Alındı

1 saat önce

İstanbul merkezli 11 ilde başlatılan sahte ve ayarı düşürülmüş altın sürdükleri iddia edilen 1 kişi Nevşehir'de gözaltına alındı.

Nevşehir'de Sahte Altın Operasyonunda 1 Kişi Gözaltına Alındı, System.String[]
İstanbul merkezli 11 ilde başlatılan sahte ve ayarı düşürülmüş altın sürdükleri iddia edilen 1 kişi Nevşehir'de gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 11 ilde başlatılan sahte ve ayarı düşürülmüş altın sürdükleri iddia edilen 1 kişi Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan E.Ş.'nin İstanbul'a gönderileceği öğrenildi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:17 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Nevşehir, 3. Sayfa
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