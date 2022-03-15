Nevşehir'de sahte bandrollü sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Nevşehir'de sahte bandrollü sigara ele geçirildi

15.03.2022 09:46
Nevşehir'de sahte bandrollü sigara ele geçirildi

Nevşehir'de jandarmanın düzenlediği operasyonda, 280 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Nevşehir'de jandarmanın düzenlediği operasyonda, 280 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehir dışından kente kaçak sigara getirileceği bilgisine ulaştı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, kent girişinde durdurulan şehirler arası otobüste kimlik kontrolü yapıldı.

Şüpheli İ.D'nin çantasında 280 paket sahte bandrollü sigara bulundu.

Şüpheli hakkında "5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nevşehir'de sahte bandrollü sigara ele geçirildi - Son Dakika


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