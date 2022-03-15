Nevşehir'de sahte bandrollü sigara ele geçirildi - Son Dakika

Nevşehir'de jandarmanın düzenlediği operasyonda, 280 paket kaçak sigara ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehir dışından kente kaçak sigara getirileceği bilgisine ulaştı.
Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, kent girişinde durdurulan şehirler arası otobüste kimlik kontrolü yapıldı.
Şüpheli İ.D'nin çantasında 280 paket sahte bandrollü sigara bulundu.
Şüpheli hakkında "5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapıldı.
Kaynak: AA
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