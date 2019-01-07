Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de Sahte Belge Düzenleyen Çete Çökertildi

Nevşehir'de Sahte Belge Düzenleyen Çete Çökertildi

1 saat önce

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yabancı uyruklu şahısların ikametlerine yapılan operasyonda çok sayıda belge ve bu belgeleri basmakta kullanılan cihaz ele geçirildi.

Nevşehir'de Sahte Belge Düzenleyen Çete Çökertildi, System.String[]
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yabancı uyruklu şahısların ikametlerine yapılan operasyonda çok sayıda belge ve bu belgeleri basmakta kullanılan cihaz ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Afganistan uyruklu şüphelilerin, yabancı uyruklu şahıslara para karşılığında sahte nüfus cüzdanı, Birleşmiş Milletler UNHCR belgesi, sahte yol izinleri, ikamet belgeleri düzenleyerek bankalardan kredi kartı çıkardıkları ihbarını alan KOM şube ekipleri, üç ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonrasında çok sayıda kaşe, basılmış sahte nüfus cüzdanları, Birleşmiş Milletler UNHCR belgesi, sahte yol izinleri, ikamet belgeleri, tanzim edilmiş çok sayıda banka dekontu, formlar ve bunları basmakta kullanılan yazıcı ile bilgisayarlara el konuldu.

Operasyon sonrasında Afganistan uyruklu A.Ö., H.R.M., A.Ö., N.G. ve A.R.O. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından resmi belgede sahtecilik ve suç işlemem amacıyla örgüt kurmak suçlarından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.G. ve A.Ö. savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılırken mahkemeye sevk edilen H.R.M., A.Ö. ve A.R.O. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:37 Kaynak: İHA

Nevşehir, 3. Sayfa
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