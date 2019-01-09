Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de Sahte Çekle İnşaat Malzemesi Alan Dolandırıcılar Yakalandı

Nevşehir'de Sahte Çekle İnşaat Malzemesi Alan Dolandırıcılar Yakalandı

25 dakika önce

NEVŞEHİR'in Acıgöl ilçesinde, iş yerinden sahte ve çalıntı çek karşılığında inşaat malzemesi alan 5 kişi, jandarma tarafından yakalandı.

Nevşehir'de Sahte Çekle İnşaat Malzemesi Alan Dolandırıcılar Yakalandı, System.String[]
NEVŞEHİR'in Acıgöl ilçesinde, iş yerinden sahte ve çalıntı çek karşılığında inşaat malzemesi alan 5 kişi, jandarma tarafından yakalandı.

İlçeye bağlı Karapınar beldesinde inşaat malzemeleri satan iş yerine gelen 5 kişi, bir miktar çek karşılığı inşaat malzemesi aldı. Çeklerin sahte olduğunu anlayan işyeri sahibi, durumu jandarmaya bildirdi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışması kapsamında, olayın şüphelileri H.D, H.U, M.A, A.A, ve S.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramada, çok sayıda sahte ve çalıntı çek, çeşitli firmalara ait sahte kaşe ile birlikte belge ve doküman ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

- Nevşehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:41 Kaynak: DHA

Acıgöl, Jandarma, Nevşehir, 3. Sayfa
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