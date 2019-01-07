Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de Sahte Evrak Operasyonu

Nevşehir'de Sahte Evrak Operasyonu

23 dakika önce

Nevşehir'de sahte evrak düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan Afganistan uyruklu 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Nevşehir'de Sahte Evrak Operasyonu, System.String[]
Nevşehir'de sahte evrak düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan Afganistan uyruklu 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yabancı uyruklu kişilere para karşılığı sahte nüfus cüzdanı, Birleşmiş Milletler UNHCR belgesi, sahte yol izin ve ikamet belgeleri düzenleyen, bankalardan kredi kartları çıkaran, banka kartlarını kullanarak harcama yapan ancak ödeme yapmayan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Polis, Afgan uyruklu oldukları tespit edilen zanlıların ikamet ettiği üç ayrı eve operasyon düzenledi.

Evlerde yapılan aramada, çok sayıda sahte belge, mühür ve bu belgeleri basmakta kullanılan cihaz ile bilgisayar ele geçirildi.


Operasyonda, Afganistan uyruklu A.Ö, H.R.M, A.Ö, N.G. ve A.R.O. gözaltına alındı.


Haklarında, "Resmi belgede sahtecilik ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından işlem yapılan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Şüphelilerden A.Ö, H.R.M. ve A.R.O. tutuklandı, N.G. ve A.Ö. serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:09 Kaynak: AA

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