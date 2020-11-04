Nevşehir'de sahte gübre operasyonu - Son Dakika

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde jandarma ekiplerince bir ikamete düzenlenen operasyonda 12 bin 850 kilogram sahte gübre ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Gülşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilyurt köyündeki bir eve operasyon düzenledi.

İkametin bahçesindeki kamyonun kasasında, üzerinde sahte bandrol ve barkod etiketinin bulunduğu her biri 50 kilogram ağırlığında 257 torba tarımsal amaçlı amonyum fosfat gübre bulundu.

İkamet sahibi B.Y. (51) gözaltına alınırken, ele geçirilen gübreler yediemine teslim edildi.

B.Y'nin çiftçiden hububat aldığı, karşılığında gübre verdiği ileri sürüldü.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.