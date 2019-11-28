Nevşehir'de şehit Şevket Tekin'i son yolculuğuna binlerce kişi uğurladı

NEVŞEHİR(İHA)- Şanlıurfa'nın Akçakale Tekçe Hudut karakoluna PKK/PYD terör örgütü tarafından atılan havan mermisinin hudut karakoluna düşmesi sonucu şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Şevket Tekin memleketi Nevşehir'in Avanos ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şanlıurfa'nın Akçakale Tekçe Hudut karakoluna PKK/PYD terör örgütü tarafından atılan havan merkezinin hudut karakoluna düşmesi sonrasında şehit düşen Tankçı Uzman Çavuş Şevket Tekin memleketi Nevşehir'in Avanos ilçesinde Merkez Caminde kılınan cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlandı.

Şehit Tekin'in cenazesi ilk olarak baba ocağına getirilirken burada gözyaşları sel oldu. Şehit Tankçı Uzman Çavuş Şevket Tekin'in eşi Tuğba Tekin'in ayakta durmakta güçlük çekerken şehidin annesi ve babasını ise yakınları güçlükle sakinleştirdi.

Şehit Tekin'in cenaze törenine, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alparslan Kavaklıoğlu, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, MHP İl Başkanı İlhan Kaya, Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş'ın yanı sıra ilçe ve belde belediye başkanlarının yanı sıra binlerce vatandaş katıldı.

Avanos merkez camide kılınan cenaze namazının ardından şehit Şevket Tekin Avanos Asri Mezarlığa defnedildi.