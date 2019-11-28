Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de şehit Tekin'i son yolculuğuna binlerce kişi uğurladı
Son Dakika 3. Sayfa Nevşehir'de şehit Tekin'i son yolculuğuna binlerce kişi uğurladı - Son Dakika

Nevşehir'de şehit Tekin'i son yolculuğuna binlerce kişi uğurladı

6 saat önce

Nevşehir'de şehit Tekin'i son yolculuğuna binlerce kişi uğurladıNEVŞEHİR - Şanlıurfa'nın Akçakale Tekçe Hudut karakoluna PKK/PYD terör örgütü tarafından atılan havan mermisinin hudut karakoluna düşmesi sonucu şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Şevket Tekin memleketi Nevşehir'in Avanos ilçesinde...

Nevşehir'de şehit Tekin'i son yolculuğuna binlerce kişi uğurladı

NEVŞEHİR - Şanlıurfa'nın Akçakale Tekçe Hudut karakoluna PKK/PYD terör örgütü tarafından atılan havan mermisinin hudut karakoluna düşmesi sonucu şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Şevket Tekin memleketi Nevşehir'in Avanos ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şanlıurfa'nın Akçakale Tekçe Hudut karakoluna PKK/PYD terör örgütü tarafından atılan havan merkezinin hudut karakoluna düşmesi sonrasında şehit düşen Tankçı Uzman Çavuş Şevket Tekin ilk olarak baba ocağı Nevşehir'in Avanos ilçesinde bulunan evine getirildi. Burada okunan duanın ardından şehit Tankçı Uzman Çavuş Şevket Tekin cenaze namazının kılınacağı Merkez Camine getirildi. İl Müftüsü Yakup Öztürk tarafından kılınan cenaze namazının ardından törene katılan vatandaşlardan helallik istendi. Şehit Tankçı Uzman Çavuş Şevket Tekin'in babası Şener Tekin, dedesi Şevket Tekin ve kardeşi Fatih Tekin aynı safta cenaze namazına katılarak birbirilerine destek olurken dede Şevket Tekin torunun fotoğrafını biran olsun bırakmadı.

Cenaze namazına katılan anne Gülay Tekin ve eşi Tuğba Tekin'in ağıtları yürekleri dağlarken şehit eşi Tuğba Tekin'in eşine son bakışı dikkatlerden kaçmadı. İl Müftüsü Yakup Öztürk'ün kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Tankçı Uzman Çavuş Şevket Tekin ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Şehit cenaze törenine, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alparslan Kavaklıoğlu, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, CHP Nevşehir milletvekili Faruk Sarıaslan, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, MHP İl Başkanı İlhan Kaya, ilçe ve belde belediye başkanlarının yanı sıra binlerce vatandaş katıldı.

Nevşehir'de şehit Tekin'i son yolculuğuna binlerce kişi uğurladı

Şanlıurfa, Nevşehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 07:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


3 asker yıldırım düşmesi sonucu, 2 asker PKK saldırısı sonucu şehit oldu
Nevşehir'e şehit ateşi düştü Arnavutluk'taki depremde bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 47'ye yükseldi Gaziantep'te karısına sokak ortasından şiddet uygulayan koca serbest bırakıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 02:12:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nevşehir'de şehit Tekin'i son yolculuğuna binlerce kişi uğurladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]