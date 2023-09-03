Nevşehir'de sel sularına kapılan çift hayatını kaybetti - Son Dakika

Nevşehir'de sel sularına kapılan çift hayatını kaybetti

Son Güncelleme: 04.09.2023 00:22

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, içinde bulundukları otomobil ile sel sularına kapılan çift, hayatını kaybetti. Çiftin cansız bedeni 3 saat süren çalışmanın ardından araçlarına 500 metre mesafede bulundu.

Nevşehir'de içinde bulundukları otomobille sel sularına kapılan Şevket Şimşek ile eşi Zöhre Şimşek yaşamını yitirdi.

Nevşehir'de Sel Sularına Kapılan Çift Hayatını Kaybetti

OTOMOBİL SEL SULARINA KAPILDI

Olay, saat 20.00 sıralarında Gülşehir ilçesi Tuzköy Mahallesi tuz ocağı mevkisinde meydana geldi. Şevket Şimşek yönetimindeki 40 EK 339 plakalı otomobil, seyir halindeyken sağanak yağmur başladı. Etkili olan sağanak sele dönüşürken seyir halindeki otomobil de taşkınla sürüklendi.

Nevşehir'de Sel Sularına Kapılan Çift Hayatını Kaybetti

ÇİFTİN CANSIZ BEDENİ 3 SAAT SONRA BULUNDU

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler çiftin bulunması için çalışma başlattı. Bölgede çalışma yapan ekipler, sel sularına kapılan otomobili boş halde buldu. Sel sularında gözden kaybolan Şevket (62) ve Zöhre Şimşek (60) çiftinin cansız bedenleri, yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından araçlarına 500 metre uzaklıkta bulundu. Çiftin cenazesi otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Nevşehir'de Sel Sularına Kapılan Çift Hayatını Kaybetti
Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Nevşehir'de sel sularına kapılan çift hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nevşehir'de sel sularına kapılan çift hayatını kaybetti - Son Dakika
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