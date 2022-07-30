Nevşehir'de servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı - Son Dakika
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Nevşehir'de servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı

30.07.2022 10:51
Nevşehir'de servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı

Nevşehir'de servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.

Nevşehir'de servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.

Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen, sıcak hava balon turu düzenleyen firmanın işçilerini taşıyan 50 US 395 plakalı servis minibüsü ile 01 AIF 203 plakalı otomobil, Devrent Vadisi girişinde çarpıştı.

Kazada yaralanan 14 kişi, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan 13'ü taburcu edildi, durumu ağır olan otomobil sürücüsünün tedavisi sürüyor.

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Kaynak: AA

Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nevşehir'de servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Nevşehir'de servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı - Son Dakika
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