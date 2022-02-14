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Nevşehir'de "Sevgi Kütüphanesi" açıldı - Son Dakika

Nevşehir'de "Sevgi Kütüphanesi" açıldı

14.02.2022 11:35
Nevşehir'de "Sevgi Kütüphanesi" açıldı

Nevşehir Anadolu Lisesinde oluşturulan "Sevgi Kütüphanesi" düzenlenen törenle açıldı.

Nevşehir Anadolu Lisesinde oluşturulan "Sevgi Kütüphanesi" düzenlenen törenle açıldı.

Vali İnci Sezer Becel, törende, kütüphanenin, birbirine hediye vermek isteyenlerin, bunun için ayırdıkları parayla oluşturulduğunu belirtti.

Kütüphanedeki kitapların, gençlerin geleceğini şekillendireceğini vurgulayan Becel, Sevgi Kütüphanesi'nin öğrencilerin okuma alışkanlığını artıracağına inandığını kaydetti.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Polat ise kitap sevgisini artırabilmek için yıl boyunca çeşitli faaliyetler düzenleyeceklerini söyledi.

Kütüphanenin açılış kurdelesini kesen Vali Becel ve katılımcılar, okuma etkinliğine katıldı.

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İnci Sezer Becel, Nevşehir, Becel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nevşehir'de 'Sevgi Kütüphanesi' açıldı - Son Dakika


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