Nevşehir'de "Sevgi Kütüphanesi" açıldı - Son Dakika

Nevşehir Anadolu Lisesinde oluşturulan "Sevgi Kütüphanesi" düzenlenen törenle açıldı.
Vali İnci Sezer Becel, törende, kütüphanenin, birbirine hediye vermek isteyenlerin, bunun için ayırdıkları parayla oluşturulduğunu belirtti.
Kütüphanedeki kitapların, gençlerin geleceğini şekillendireceğini vurgulayan Becel, Sevgi Kütüphanesi'nin öğrencilerin okuma alışkanlığını artıracağına inandığını kaydetti.
İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Polat ise kitap sevgisini artırabilmek için yıl boyunca çeşitli faaliyetler düzenleyeceklerini söyledi.
Kütüphanenin açılış kurdelesini kesen Vali Becel ve katılımcılar, okuma etkinliğine katıldı.
Kaynak: AA
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