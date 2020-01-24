Nevşehir'de, Şeyh Sabri'nin Harem-i Şerif'ten uzaklaştırılmasına tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nevşehir'de, Şeyh Sabri'nin Harem-i Şerif'ten uzaklaştırılmasına tepki - Son Dakika

Nevşehir'de, Şeyh Sabri'nin Harem-i Şerif'ten uzaklaştırılmasına tepki

12 dakika önce

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'ye işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Harem-i Şerif'e bir hafta giriş yasağı getirilmesi, Nevşehir'de protesto edildi.

Nevşehir'de, Şeyh Sabri'nin Harem-i Şerif'ten uzaklaştırılmasına tepki, System.String[]

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'ye işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Harem-i Şerif'e bir hafta giriş yasağı getirilmesi, Nevşehir'de protesto edildi.


Nevşehir Milli İrade Platformuna üye sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar, cuma namazının ardından Alibey Camisi önünde bir araya geldi.


Milli İrade Platformu sözcüsü Mustafa Özdemir, ABD'nin, büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının ardından İsrail'in Mescid-i Aksa ve Kudüs halkı üzerinde hukuksuz hareketlerini artırarak devam ettirdiğini belirtti.


İsrail güçleri tarafından Müslüman Filistinlilere karşı orantısız güç uygulandığını dile getiren Özdemir, dünya Müslümanları olarak yapılan zulme sessiz kalmayacaklarını söyledi.


Özdemir, açıklamasında şunları kaydetti:


"Siyonist İsrail'in Mescid-i Aksa'nın, değil içerisine herhangi bir taşına bile müdahale etmesini kabul edemeyeceğimizi tüm dünyaya en yüksek sesimizle haykırmalıyız. Çünkü bu meseleyi kabullenmek, Mescid-i Aksa'nın bölünmesini kabul etmektir ki bu, Müslüman alemi için bir kıyamettir. Şeyh İkrime Sabri gibi ömrünü Mescid-i Aksa'ya adamış birinin Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırılması tüm Müslümanların bu kutsal mekana girmesinin yasaklanması ile aynı anlama geldiğini anlamalı ve bunun kabul edilemez bir şey olduğunu haykırmalıyız. İsrail'in sürdürüğü zulme sessiz kalmayacağımızı bir kez daha dile getiriyoruz."

Açıklamanın ardından grup dağıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:00 Kaynak: AA
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