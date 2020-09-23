Nevşehir'de seyir halinde alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi - Son Dakika

Nevşehir 'de seyir halinde iken alev alan otomobil tamamen yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Kılıçdaroğlu, CHP'deki "Atatürk" kriziyle ilgili ilk kez bu kadar net konuştu: Aynı kişiyi anlatıyorsunuz